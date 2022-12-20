القبض على امرأة حاولت سرقة هدايا عيد الميلاد من منزل ممثل هوليوودي (صورة)

ألقت شرطة نيويورك القبض على امرأة لها سجل حافل بعمليات السطو ليل الأحد، وذلك بعد سرقتها هدايا من أمام شجرة عيد الميلاد داخل منزل الممثل العالمي روبرت دي نيرو.

وأفاد ناطق باسم الشرطة في مانهاتن لوكالة فرانس برس، بأن شرطة مدينة نيويورك كانت تراقب المرأة البالغة 30 عاماً، عندما رأوها تدخل "من باب في الطابق السفلي ظهرت عليه علامات اقتحام"، إلى منزل النجم روبرت دي نيرو في حي أبر إيست سايد الراقي.

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وأضاف المتحدث أن الشرطة دخلت و"وجدت المرأة داخل غرفة المعيشة" خلال انهماكها في "سرقة الممتلكات".

وبدورها، فقد أكّدت الشرطة أنها ألقت القبض على المرأة "بدون حوادث". وبحسب شبكة "ان بي سي"، فإن عناصر الشرطة وجدوا لدى وصولهم الممثل الأميركي روبرت دي نيرو، 79 عاما، "في رداء الحمام" بعدما سمع ضجة مريبة في المكان.