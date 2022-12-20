بعد اعتقالها... مهرجان "كان" يدعو "للإفراج الفوري" عن الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي

دعا مهرجان كان السينمائي الاثنين إلى "الإفراج الفوري" عن الممثلة والناشطة الإيرانية ترانه عليدوستي، وذلك بعد اعتقالها السبت في إيران بعد دعمها للحركة الاحتجاجية في بلادها.

وأعرب المهرجان في بيان عن "التضامن مع نضالها السلمي من أجل الحرية وحقوق المرأة"، مؤكدا "دعمه الكامل" لعليدوستي.

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وبالتالي، فإن ترانه عليدوستي هي أشهر شخصية اعتقلت على خلفية الحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران منذ ثلاثة أشهر.

تشتهر ترانه عليدوستي، 38 عاماً، في الخارج بمشاركتها في أفلام حازت جوائز للمخرج أصغر فرهادي، من بينها "البائع" الحائز جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2017. كما أدت البطولة في فيلم سعيد رستايي " إخوة ليلى" الذي عرض هذا العام في مهرجان كان السينمائي.

وكان مشاهير ومدافعون عن حقوق الإنسان قد طالبوا إيران مطلع الأسبوع بالإفراج عن الممثلة والناشطة.