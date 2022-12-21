ستيفاني صليبا: واجهت أصوات الظلم والإفتراء والأجندات الخاصة (فيديو)

خرجت الممثلة اللبنانيّة ستيفاني صليبا عن صمتها للمرّة الأولى بعد التحقيق معها في قضية تبييض الأموال، وذلك في فيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبدأت ستيفاني صليبا رسالتها المصوّرة بكلمة شكر لكل من دعمها من زملاء ممثلين وصحافيين بالإضافة الى أهلها وأصدقائها وفريق عملها، مؤكّدةً انها شعرت بالقوة حين اكتشفت أنّ هناك من يرى الحقيقة تماماً كما هي.

واعتبرت صليبا انها تعرّضت للظلم ومحاولة تشويه سمعتها، فقالت في الفيديو "واجهت ظلماً كبيراً بثقة لكن ضميري مرتاح وليس لديّ ما أخاف منه. واجهت الأصوات الّتي تهدف الى تشويه سمعتي وكذبوا وافتروا ونقلوا كلاماً عن لساني ومع ذلك لم أردّ لأنني أعلم أنّ لكلّ من هؤلاء أجندات خاصة. الوقت كفيل أن يبيّن الحق... حقّي رح يرجع والظلم ما بيدوم".