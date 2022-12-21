بعد المعركة القانونية... أمبير هيرد توافق على دفع مليون دولار لجوني ديب

توصلت الممثلة أمبر هيرد الاثنين إلى اتفاق لإنهاء إجراءات الاستئناف في دعوى التشهير، التي تتواجه بها مع زوجها السابق جوني ديب أمام المحاكم الأميركية.

وأعلنت الممثلة العالمية أنها وافقت على دفع مليون دولار لزوجها السابق، وكتبت على إنستغرام "بعد تفكير طويل، اتخذت القرار الصعب بإبرام اتفاق"، من دون أن تحدد الشروط المالية.

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وكانت الممثلة، البالغة من العمر 36 عاماً، قد تقدمت بطلب استئناف الحكم الصادر في حقها في حزيران، والّذي نصّ على ضرورة أن تدفع 10 ملايين دولار لجوني ديب، الّذي حُكم عليه أيضا بأن يدفع لها مليوني دولار.

ورحب فريق الدفاع عن جوني ديب، 59 عاما، بإبرام هذه الاتفاقية الاثنين.

وقال المحاميان بنجامين تشيو وكاميي فاسكيز "يسعدنا رسمياً إغلاق هذا الفصل المؤلم لجوني ديب الذي أوضح خلال هذا المسار أن أولويته هي الكشف عن الحقيقة".

ويُذكر أن المعركة القانونية انطلقت بين الزوجين السابقين من مقالة نشرتها صحيفة واشنطن بوست عام 2018، وصفت فيها أمبر هيرد نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل العنف الأسري"، من دون تسمية زوجها السابق.