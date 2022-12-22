أديل تستعدّ لإطلاق علامة تجارية جديدة... ملابس داخلية ومنتجات متنوعة أخرى

22 كانون الأول 2022 - 08:26 22/12/2022 08:26:51

أديل تستعدّ لإطلاق علامة تجارية جديدة

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LBCI News Lebanon

لا تتوقّف أديل عند موهبة الغناء والتأليف فحسب، بل هي سيّدة أعمال ناشطة تستعد لإطلاق علامة تجارية للملابس الدّاخلية ومستحضرات التجميل ومنتجات متنوعة أخرى عبر موقع إلكتروني ستطلقه لاحقاً.

وبحسب صحيفة " ذا صن "، فقد قدّمت شركة "Melted Stone" لإدارة الأعمال الخاصّة بأديل طلباً للحصول على علامة تجارية للسلع في الولايات المتحدة تحت إسم "1.2,Free"، بعد موافقة الجهات المختصة في المملكة المتحدة بشكل أولي عليها .

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وتشمل العلامة التجارية الجديدة منتجات مثل الملابس الداخلية وأغطية الرأس والحقائب وسلاسل المفاتيح والساعات.

ومن خلال هذه الخطوة، ستتمكّن أديل من دخول الأسواق الأميركية الضّخمة لتوسيع نشاطها التّجاري.





