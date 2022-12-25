بعد 11 عاما... يوسف الخال ونيكول سابا يُجددان زواجهما في "نجوم العيد" (فيديو)

جدّد النجمان يوسف الخال ونيكول سابا زواجهما، ضمن حلقة "نجوم العيد" الخاصة بعيد الميلاد مع الإعلامي رودولف هلال، وذلك بعد 11 عاما من الزواج.

وفي الحلقة، طلب الإعلامي رودولف هلال من الفنانين يوسف الخال ونيكول سابا، بمناسبة ذكرى زواجهما في 22 كانون الأول، إعادة إحياء الرقصة الأولى من حفل زفافهما على أنغام أغنية "حبيتك وبحبك" للموسيقار الراحل ملحم بركات.

الإعلان

كما قطع الزوجان في هذه الفقرة ضمن حلقة "نجوم العيد" قالب الحلوى باللّونين الأبيض والذهبي، في أجواء من الفرح والموسيقى الّتي طغت على الحلقة الميلادية.