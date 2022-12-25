في ليلة عيد الميلاد... يوسف الخال يؤدي أغنية "عيّد الليل" ومن اختار للتمثيل معه؟ (فيديو)

كشف النجم اللبناني يوسف الخال، ضمن حلقة "نجوم العيد" مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI في ليلة عيد الميلاد، عن بعض المعلومات المتعلقة بمجال عمله ووضع البلاد.

وفي سياق الحلقة، طلب الإعلامي رودولف هلال من الفنان يوسف الخال الإجابة عن 6 أسئلة موجودة في الطابات المعلقة على شجرة عيد الميلاد.

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ومن ضمن الأجوبة، اختار النجم اللبناني زوجته الفنانة نيكول سابا لتشكيل ثنائية بعمل جديد له، إلا أن الإعلامي رودولف هلال أصرّ على اختيار اسم جديد، فوقع الاختيار على الممثلة ستيفاني عطالله.

أما في السؤال الأخير، فقد طُلب من يوسف الخال الانضمام إلى المايسترو بسام بدّور لتأدية أغنية "عيّد الليل" للسيدة فيروز ضمن أجواء ميلادية بامتياز.