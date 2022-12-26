سيرين عبد النور تفاجئ نادين الراسي بسرّ عن جورج الراسي للمرّة الأولى في "ضوّي شموعن"

ضمن حلقة "ضوّي شموعن" الّتي عُرضت عبر شاشة الـ LBCI، اتصلت الممثلة نادين الراسي بزميلتها سيرين عبد النور وطلبت منها أن يلتقيا للصلاة في مزار سيدة حريصا.

وتمّ اللقاء في الكنيسة وتشاركت الممثلتان اللبنانيتان الصلاة، وفاجأت سيرين عبد النور زميلتها نادين الراسي بسرّ عن الفنان الراحل جورج الراسي للمرّة الأولى في "ضوّي شموعن".

وفي التفاصيل، فقالت سيرين عبد النور: "الطريقة الوحيدة لكي يتخطّى أي إنسان مشاكله في الحياة هي الإيمان". وتابعت: "قبل سنوات، حاول الراحل جورج الراسي أن يتوسّط لحصول صلحة بيني وبينك... أنا كنت كتير زعلانة وقلت ما عندي مشكلة تصير هالصلحة بشرط تعرفي انو كل اللي صار بيناتنا ما كان لازم يصير".

وتأثّرت نادين الراسي بهذا السرّ الّذي كُشف للمرة الأولى، وشاهدوا ردّ فعلها في هذا الفيديو: