من أنجح الكتّاب في فرنسا... وفاة الروائية فرنسواز بوردان عن 70 عاما

أعلنت دار "إديتيس" للنشر أن الروائية الفرنسية فرنسواز بوردان، وهي من أنجح الكتّاب في فرنسا، توفيت الأحد عن عمر 70 عاماً.

ويُذكر أن الروائية فرنسواز بوران ألّفت ما يقرب من 50 كتاباً حققت نجاحاً كبيراً، واقتُبس بعضها إلى التلفزيون.

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وقد كانت القصص العائلية في صلب نتاجها الأدبي، إذ نشرت أولى رواياتها سنة 1972 بعنوان "Les soleils mouilles" في أولى سنوات الشباب. وأصدرت في العام التالي روايتها الثانية "De vagues herbes jaunes" التي اقتُبست في عمل تلفزيوني من إخراج جوزيه دايان.

وطوال العقود الماضية، أظهرت فرنسواز بوردان إنتاجية كبيرة، إذ كانت تنكب في كل صباح على الكتابة، ونشرت رواية أو اثنتين سنوياً.

وفرنسواز بوردان هي مولودة في باريس سنة 1952 في كنف عائلة فنية. وبالتالي، فوالداها جورج بوردان وجوري بوويه كانا مغنيين معروفين في فرنسا وقاما بجولات في الخارج.

وصدر آخر كتب بوردان مطلع عام 2022 عن دار "بلون" بعنوان "Un si bel horizon".