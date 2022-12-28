وفاة المغنية ليندا دي سوزا عن 74 عاماً في فرنسا

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توفيت المغنية الشعبية البرتغالية الأصل ليندا دي سوزا الأربعاء في مستشفى جيزور بالنورماندي، شمال غرب فرنسا، الذي أُدخِلَت إليه "بسبب فشل تنفسي وإصابة بفيروس كوفيد 19"، بحسب ما قال وكيلها لوكالة فرانس برس.وكتب فابيان لوكوفر: "يؤلمني مع نجل ليندا دي سوزا جواو لانكا أن نُعلمكم بوفاتها في الساعة 10,10 من هذا الصباح".وكانت دي سوزا تتمتع بشعبية كبيرة في فرنسا في ثمانينيات القرن العشرين، وتأثر الجمهور بقصة عبورها سراً الحدود الفرنسية حاملة أمتعتها في "حقيبة من الكرتون"، وبيعت ملايين النسخ من أسطواناتها وخصوصاً في فرنسا.