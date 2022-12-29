سمير صفير في المحاكم بعد إصابته البليغة في مصر... من سيُقاضي؟

بعد حادث الإنزلاق الّذي تعرّض له داخل فندق في مصر، أصدر الملحن اللبناني سمير صفير بياناً أعلن فيه اللجوء الى القضاء للإدعاء على إدارة الفندق حيث تعرّض لاصابات بليغة.

وجاء في البيان الّذي أصدره سمير صفير "إنّ الحادث المؤسف الذي تعرّضتُ له بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢ في القاهرة، بعد انزلاقي على درج "الجاكوزي" في النادي الرياضيّ التابع للفندق، وحيث تبيّن أنّ المكان لا يراعي إطلاقاً شروط السلامة العامة للذين يرتادونه، أجد نفسي مضطرّاً إلى اتّخاذ طريق المداعاة القانونية نتيجة إصابتي البالغة جدّاً، حيث ما زلت أعاني وأتابع علاجي من أضرارها حتى تاريخه، دون اكتراث إدارة الفندق لما حلّ بي".

وتابع سمير صفير "وقد أوكلت مكتب الأستاذ المستشار طارق الكاشف في القاهرة في مصر، للمباشرة في اتّخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة، محتفّظاً بحقي في مقاضاة إدارة الفندق في مصر، وفي الإدارة العامّة العالميّة".