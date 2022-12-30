نانسي عجرم تردّ على من أساء إلى نوال الزغبي... فهل فعلاً رفضت الغناء معها؟

تداول بعض روّاد منصّات التواصل الإجتماعي معلومات غير دقيقة بشأن رفض النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم الغناء مع زميلتها نوال الزغبي في حفل "تريو" بالمملكة العربيّة السعوديّة.

ونفت الفنانة نانسي عجرم المعلومات المُتداولة في تغريدةٍ أطلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر واستنكرت الاساءة لزميلتها، فدوّنت التالي: "هيدا الكلام غلط ومرفوض وما بيشبه الناس اللي بيحبوني. بتمنى ما إنجبر ردّ مرة جديدة على حكي من هالنوع".

وتابعت نانسي عجرم بالقول "كل الفنانين مشاركين "سوا" بهالليلة وسوا رح نقدم أحلى حفلة بعيدًا عن كل الحكي اللي طلع او معقول يطلع".

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