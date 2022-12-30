عبلة كامل تعاني الإكتئاب... الكشف عن سرّ من أضحكتنا لسنوات!

ارتبط اسم الممثلة المصريّة عبلة كامل بإضحاك الجمهور العربي لسنوات طويلة، لكن غيابها عن الأعمال الفنيّة تسبّب بالكثير من التساؤلات لدى محبّيها. فما سرّ ابتعاد عبلة كامل عن الأضواء؟

في التفاصيل، فقد أعلن نقيب المهن التمثيليّة الدكتور أشرف زكي عن السبب الحقيقي الّذي يكمن وراء ابتعاد عبلة كامل عن الفن، وسرد التالي: "حاولنا نكلّمها كتير وكنا ناويين نكرّمها في مهرجان الدراما الماضي، وضغطت عليها بكل عنفوان، فكان ردها: لأ أنا مش مؤهلة دلوقتي وخليني في مهرجانات قادمة. وأنا احترمت رغبتها والدكتور يحيى الفخراني كذلك".

وتابع أشرف زكي قائلاً: "أنا عرفت أن لها صديقة حميمة من خارج الوسط توفيت، وده مدخلها في حالة حزن واكتئاب".