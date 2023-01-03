وائل منصور في رسالة مدويّة إلى المتنمّرين: "ضحايا التنمّر قد يصلون الى الانتحار" (فيديو)

حلّ الفنان وائل منصور ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الإلكتروني وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك، وتحدّث عن نجاح أغنيته الجديدة "جايي".

في التفاصيل، فقد كشف وائل منصور في Pop Quiz أن أغنية "جايي" من كلماته وألحانه وتوجّه فيها الى زوجته وابنته، ويعتبر أنها وصلت الى مختلف الأعمار ولم ينحصر رواجها لدى فئة الشباب.

واستناداً إلى عنوان أغنياته، تفاءل وائل منصور بالعام الجديد قائلاً: "جايي ايام أحلى بكتير من اللي قطعت"، وصرّح أنّه انتهى من التحضير لأغنيتين جديدتين من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

ووجّه وائل منصور رسالة قويّة للمتنمّرين، فقال: "انتبهوا، ففي بعض الأحيان لا تقصدون التجريح بالآخر، ولكن هذا الأخير قد يعاني بصمت وقد يصل الى الانتحار، فتعاملوا مع الناس بطريقة أفضل وفكّروا جيداً قبل أن تتكلّموا".

شاهدوا حلقة Pop Quiz مع الفنان وائل منصور في هذا الفيديو: