وائل منصور: "لا أقلّد وائل كفوري".. وهل يجتمع مع محمد رمضان في ديو غنائي؟ (فيديو)

خلال حلوله ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الإلكتروني وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك، خُيّر الفنان وائل منصور بين النجمين اللبنانيين وائل كفوري ووائل جسار.

واختار وائل منصور في Pop Quiz الفنان وائل كفوري، ونفى كل الاتهامات الّتي تطاله بالقول: "لا أقلّد وائل كفوري".

وبين سعد لمجرد ومحمد رمضان، اختار وائل منصور محمد رمضان قائلاً: "بركي أنا بغني مقطع وهو يؤدي الراب"، وأعلن أنّه يحبّ تجديد أغنية cover للفنان المصري أحمد سعد.

شاهدوا حلقة Pop Quiz مع الفنان وائل منصور في هذا الفيديو: