نوال الزغبي عن لطيفة التونسيّة بعد الجدل الحاصل: "لطّوف أختي"

بعد الجدل الّذي اجتاح مواقع التواصل الإجتماعي تعليقاً على غناء الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مع الفنانة التونسيّة لطيفة في "تريو نايت" ليلة رأس السنة بالمملكة العربية السعودية، ومحاولة ابعاد الميكرو من يد الأخيرة على المسرح، نفت الفنانتان وقوع أي سوء تفاهم بينهما.

في التفاصيل، غرّدت النجمة الذهبية نوال الزغبي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلةً "لطوف إنتي إختي وصديقتي وفنانة كبيرة… وفرحت إنو غنينا سوا والحركة اللي صارت عالمسرح كانت بمنتهى العفوية والحب".

بدورها، ردّت الفنانة لطيفة التونسية على زميلتها نوال بالقول "اكيد يا روحي انتي، انا بموت فيكي وفي قلبك وروحك الحلوة. احنا بنشبه بعض كثير في العفوية، وانا اخذت المايك منك في البروفة. بحبك يا نونو الغالية".