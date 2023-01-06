بعد غياب... المغني إيغي بوب يصدر ألبوماً جديداً بعنوان "إيفري لوزر"

بعد غياب، يعود المغني الأميركي ومؤسس فرقة "ذي إيغواناس" إيغي بوب إلى الساحة الفنية وذلك مع صدور ألبوم "إيفري لوزر" الجديد.

وتعاون بوب في الألبوم الجديد مع النجوم داف ماكاغان من فرقة "غانز ان روزس" وعازفي الغيتار ستون غوسارد من "بيرل جام" وديف نافارو من "جاينز اديكشن" وعازفي الدرامز تشاد سميث من "ريد هوت تشيلي بيبرز" وتايلور هوكينز وترافيس باركر.

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وتصدح الموسيقى الصاخبة في الألبوم من الأغنية الأولى التي تحمل عنوان "فرينزي"، إلا أنّ الآلات الموسيقية القوية تُسمَع أيضاً في أغان تحمل طابعاً حزيناً كـ"نيو أتلانتس".

وتولى إنتاج "إيفري لوزر" أندرو وات، المولود سنة 1990، وهو العام الذي أصدر فيه إيغي بوب ألبومه "بريك باي بريك".

وسبق لأندرو وات، وهو عازف غيتار أيضاً، أنّ أنتج أعمالاً لعدد من النجوم أبرزهم جاستن بيبر ومايلي سايرس، بالإضافة إلى تعامله مع موسيقيين منهم داف مكاغان وتشاد سميث في ألبوم "بايشنت نامبر9" للمغني البريطاني أوزي أوزبورن.