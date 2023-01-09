زيارة الى عادل امام تكشف حقيقة حالته الصحيّة

في الفترة الماضية، لاحقت الشائعات الممثل المصري القدير عادل امام وتراوحت الأخبار المغلوطة بين إصابة "الزعيم" بمرض الألزهايمر وشائعات وفاته، فما حقيقة حالة عادل امام الصحيّة؟

في التفاصيل، كشف الصحافي محمود موسى كواليس زيارته للممثل عادل امام، فكتب: "أتشرف من فترة لأخرى بزيارة النجم الكبير الزعيم عادل إمام، وظهر اليوم تشرفت بزيارته وكما كل الزيارات، يكون المكان محاطًا بالطاقة الإيجابية والبهجة والفرح والضحك".

وسرد محمود موسى التالي: "وجدت عادل امام مُبهجًا عفيًّا بكامل صحته، مبتسمًا مبتهجًا، وكعادته الدائمة كريمًا في ضيافته، في حضرة الزعيم كثير من الذكريات عن الإبداع وشخصيات ساهمت في الثقافة والفكر".