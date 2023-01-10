بعد 6 سنوات على وفاة زوجها... هل ستكون مي مطر عروس الـ2023؟ (فيديو)

"هل ستكون مي عروس الـ2023؟" إنّه السؤال الّذي طرحه الاعلامي دومينيك ابو حنا على ضيفته الفنانة اللبنانيّة مي مطر خلال حلولها ضيفةً على برنامج Pop Quiz عبر موقع الـ LBCI الالكتروني وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك.

بالبداية، اعترفت الفنانة مي مطر أن عام 2022 لم يخلُ من الخيبات، وتحدّثت عن الصعوبات الّتي واجهها الجميع بالعودة الى ميدان العمل بعد الحجر الّذي فرضته جائحة كورونا على العالم.

وكشفت مي مطر أن السؤال حول إمكانية زواجها للمرة الثانية هو من الأسئلة الّتي تطرح دائماً عليها. وأضافت "كتير صعبة بس ما بقدر قول نعم او لا لأنو ما حدا بيعرف شو جايي بالمستقبل".

وصرّحت مي مطر "نظرتي الى العلاقة تغيّرت بعدما أصبح لديّ ولدين من زواجي السابق... صعبة بس اذا عشت حالة حب، أكيد بتزوّج".

وعن مواصفات رجل أحلامها، إكتفت مي مطر بالقول أنّها تهتم لصفة الحنيّة لدى الرجل.

يُذكر أن الفنانة مي مطر كانت قد فجعت بوفاة زوجها لاعب الهومنتمن السابق جورج بدوي بعد عارض صحي في عام 2017 أي قبل 6 سنوات، وأثمر زواجهما عن توأم.

شاهدوا حلقة Pop Quiz مع الفنانة مي مطر في هذا الفيديو: