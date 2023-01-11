فنّ
11 كانون الثاني 2023 - 04:45
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راغب علامة ردّاً على اعتقال مقتحمي المصارف: لماذا لا يتم اعتقال السارقين؟

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راغب علامة ردّاً على اعتقال مقتحمي المصارف: لماذا لا يتم اعتقال السارقين؟
Lebanon News

علّق السوبر ستار راغب علامة على اعتقال مقتحمي المصارف في لبنان، وذلك في تغريدةٍ جديدة أطلقها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

 

في التفاصيل، غرّد الفنان اللبناني راغب علامة عبر تويتر قائلاً "عندما يضطر مودع محتاج الى أمواله وحقه وعرق جبينه باقتحام المصرف بعدما سدت في وجهه اي طريقة قانونية لأخذ حقه،يتم اعتقاله لأنه خالف القانون".

 

وتساءل راغب علامة "لماذا لا يتم اعتقال السارقين لأموال المودعين؟ لأن السرقة جرم والقانون يطال المجرمين والمسببين والمشاركين والمخططين للجريمة... هل من جواب؟".

 

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