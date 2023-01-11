فيفي عبده: "قلبنا فيه نار عشان حبيب العالم العربي والأوروبي جورج وسوف" (فيديو)

أعربت الفنانة المصريّة فيفي عبده عن حزنها الشديد بسبب وفاة وديع جورج وسوف، ونشرت فيديو لمواساة سلطان الطرب جورج وسوف في مصابه الأليم، وذلك عبر حساباتها على منصّات التواصل الإجتماعي.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي تقول "مش عارفة أقول لكم قد إيه حزني عشان خاطر ابن حبيبنا كلّنا وحبيب العالم العربي والأوروبي جورج وسوف. أنا بعزيك في الغالي ابنك وديع يا أبو وديع، معلش كلّنا لها وده الحقيقة الوحيدة في الحياة".

وأردفت فيفي عبده قائلةً "ربّنا يصبرّك قد غلاوته. والله كلّنا قلبنا فيه نار عشانك، والله يا أبو وديع أنت وديته مكان أحسن من اللي إحنا فيه بكتير، ويا رب يصبّر أمو وإخواتو وكلّ الناس".