حفل ضخم لشيرين عبد الوهاب في الكويت... ورسالة إلى الجيش اللبناني: "حذاؤه على دماغي من فوق" (فيديو)

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً في الكويت، وذلك بعد غيابها خلال الفترة الماضية عن الساحة الفنّية وبعد تأجيل الحفل بسبب الانتكاسة الأخيرة لها.
وفي التّفاصيل، فكان الجمهور العربي حاضراً بقوّة في الكويت، حيث قدّمت شيرين عبد الوهاب أجمل أغانيها القديمة والحديثة، وتفاعلت مع الحاضرين بعفويّتها المعهودة ومزاحها اللافت.
وفي خلال الحفل، أرادت شيرين عبد الوهاب توجيه رسالة مهمّة تعليقاً على زيارتها الأخيرة لفضل شاكر بعد تعرّضها لحملات هجوم كبيرة. وقالت:"زيارتي للفنان فضل شاكر زيارة عزيزة على قلبي، لكن أيضا حذاء الجيش اللبناني على دماغي من فوق".