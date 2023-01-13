حفل ضخم لشيرين عبد الوهاب في الكويت... ورسالة إلى الجيش اللبناني: "حذاؤه على دماغي من فوق" (فيديو)

حفل ضخم لشيرين عبد الوهاب في الكويت... ورسالة إلى الجيش اللبناني

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش اللبناني, فضل شاكر, الكويت,شيرين عبد الوهاب,حفل ضخم لشيرين عبد الوهاب في الكويت... ورسالة إلى الجيش اللبناني

LBCI News Lebanon

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً في الكويت، وذلك بعد غيابها خلال الفترة الماضية عن الساحة الفنّية وبعد تأجيل الحفل بسبب الانتكاسة الأخيرة لها.

وفي التّفاصيل، فكان الجمهور العربي حاضراً بقوّة في الكويت، حيث قدّمت شيرين عبد الوهاب أجمل أغانيها القديمة والحديثة، وتفاعلت مع الحاضرين بعفويّتها المعهودة ومزاحها اللافت.

الإعلان

وفي خلال الحفل، أرادت شيرين عبد الوهاب توجيه رسالة مهمّة تعليقاً على زيارتها الأخيرة لفضل شاكر بعد تعرّضها لحملات هجوم كبيرة. وقالت:"زيارتي للفنان فضل شاكر زيارة عزيزة على قلبي، لكن أيضا حذاء الجيش اللبناني على دماغي من فوق".