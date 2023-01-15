بعد شهرين من طلاقه من كيم كارداشيان... كاني ويست يتزوج شبيهتها "سرّا"! (صور)

كشفت تقارير أن مغني الراب المثير للجدل كاني ويست تزوج من إحدى الموظفات في شركته Yeezy ضمن حفل سري الخميس في بيفرلي هيلز.

وبحسب المعلومات، فقد تم رُصد مغني الراب وهو يرتدي خاتم الزواج في إصبعه مع بيانكا سينسوري، حيث شوهدا يتناولان العشاء في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وأثارت علاقة ويست وسينسوري جدلاً واسعاً وذلك بعدما زعم الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تُشبه زوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

ويأتي حفل الزفاف المفاجئ بعد شهرين فقط من إنهاء كاني ويست معاملات الطلاق من طليقته كيم كارداشيان.