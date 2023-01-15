فنّ
15 كانون الثاني 2023 - 08:55
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بعد شهرين من طلاقه من كيم كارداشيان... كاني ويست يتزوج شبيهتها "سرّا"! (صور)

تقارير تكشف أن كاني ويست تزوج سراً من شبيهة كيم كارداشيان بعد شهرين من طلاقهما. Lebanon, news ,lbci ,أخبار طلاق., كيم كارداشيان, نجمة تلفزيون الواقع, بفرلي هيلز, زواج سري, بيانكا سينسوري, كاني ويست, مغني الراب, زواج,تقارير,تقارير تكشف أن كاني ويست تزوج سراً من شبيهة كيم كارداشيان بعد شهرين من طلاقهما.
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بعد شهرين من طلاقه من كيم كارداشيان... كاني ويست يتزوج شبيهتها &quot;سرّا&quot;! (صور)
Lebanon News

كشفت تقارير أن مغني الراب المثير للجدل كاني ويست تزوج من إحدى الموظفات في شركته Yeezy ضمن حفل سري الخميس في بيفرلي هيلز.

 
وبحسب المعلومات، فقد تم رُصد مغني الراب وهو يرتدي خاتم الزواج في إصبعه مع بيانكا سينسوري، حيث شوهدا يتناولان العشاء في وقت سابق من هذا الأسبوع.
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وأثارت علاقة ويست وسينسوري جدلاً واسعاً وذلك بعدما زعم الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تُشبه زوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
 
ويأتي حفل الزفاف المفاجئ بعد شهرين فقط من إنهاء كاني ويست معاملات الطلاق من طليقته كيم كارداشيان.
 
 
 
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