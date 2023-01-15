فنّ
15 كانون الثاني 2023 - 13:00
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أحمد زاهر يُفجّر مفاجآت في "المجهول"... وما هو "الحكم" على النجوم المصريين؟ (فيديو)

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أحمد زاهر يُفجّر مفاجآت في &quot;المجهول&quot;... وما هو &quot;الحكم&quot; على النجوم المصريين؟ (فيديو)
Lebanon News

كشف الممثل المصري أحمد زاهر، الّذي حلّ ضيفاً على الإعلامي رودولف هلال في برنامج "المجهول" ليل السبت عبر شاشة الـLBCI، عن موقفه من بعض النجمات المصريات وذلك ضمن فقرة "الحُكم".

 
وفي سياق الحلقة، حكم الممثل أحمد زاهر على الممثلة المصرية إلهام شاهين، الّذي وصفها بـ"حبيبة الكلّ والأستاذة الكبيرة"، والنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، "بالبراءة" وذلك بعدما رفض توجيه الحُكم في ما يخصّ حياتها الشخصية.
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وعندما سُئل عن المُخرج حسين شوكت فقد حكم عليه الممثل أحمد زاهر بالسجن "العادي".
 
وهل أصدر الممثل المصري أحكاماً عادلةً على الممثلتين منة شلبي وغادة عبد الرازق؟
 
لمشاهدة الحلقة كاملةً اضغطوا هنا.
 

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