نانسي عجرم بإطلالتين مختلفتين في السعودية... هكذا بدت! (صور)

تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بإطلالتين مميزتين وذلك خلال مشاركتها في حفل "ليلة وردة" الذي أقيم في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وارتدت نانسي عجرم فستاناً باللون الأسود حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، واعتمدت مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر ملفتة.

كما ارتدت عجرم فستاناً باللونين الأسود والذهبي حمل توقيع المصمم اللبناني جان لويس ساباجي، واختارت اعتماد تسريحة شعر أنثوية وناعمة.