بعد صفعة عمرو دياب... مشاجرة حادة بين محمد رمضان وأحد معجبيه! (فيديو)

شي طبيعي انهم يضربونا بأقلام كثيرة لان احنا بنقل من نفسنا علي شان نتصور معاهم عمري ما طلبت اتصور مع ممثل او مغني مع اني مرات كثيرة جمعتني بهم صدف ما بحب الممثل دة من يوم ما تسبب في وفاة الطيار ومقاطع اي عمل لة وكانّه مكتوب علينا اللي يعملها بيكرم الله يرحم احمد رفعت والله يرحم… pic.twitter.com/oyr4Tevh4x
— Hashem هشام عيد Eid (@Eidhashem7) July 8, 2024
شي طبيعي انهم يضربونا بأقلام كثيرة لان احنا بنقل من نفسنا علي شان نتصور معاهم عمري ما طلبت اتصور مع ممثل او مغني مع اني مرات كثيرة جمعتني بهم صدف ما بحب الممثل دة من يوم ما تسبب في وفاة الطيار ومقاطع اي عمل لة وكانّه مكتوب علينا اللي يعملها بيكرم الله يرحم احمد رفعت والله يرحم… pic.twitter.com/oyr4Tevh4x