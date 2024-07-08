الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد صفعة عمرو دياب... مشاجرة حادة بين محمد رمضان وأحد معجبيه! (فيديو)

فنّ
2024-07-08 | 03:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد صفعة عمرو دياب... مشاجرة حادة بين محمد رمضان وأحد معجبيه! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد صفعة عمرو دياب... مشاجرة حادة بين محمد رمضان وأحد معجبيه! (فيديو)

بعد صفعة عمرو دياب... مشاجرة حادة بين محمد رمضان وأحد معجبيه! (فيديو)

وقعت مشاجرة حادة بين النجم المصري محمد رمضان وأحد معجبيه أثناء جولة قام بها الفنان في قرية مراسي في الساحل الشمالي.

وفي التفاصيل، قام الشاب بتسجيل مقطع فيديو مع محمد رمضان أثناء سيره وفاجأه بالقول "محمد رمضان حمضان"، الأمر الذي أغضب الأخير وساهم  في نشوب الخلاف.

وفي هذا السياق، طالب محمد رمضان الشاب بحذف المقطع ولكن الأخير رفض الأمر، ما زاد حدّة الخلاف وحاول أخذ الهاتف لحذف الفيديو بنفسه.

وسرعان ما تحولت المشاجرة إلى تضارب وتبادل للصفعات بين محمد رمضان والشاب، والمفاجأة كانت برد الأخير للصفعة حيث قام الأشخاص بإبعادهما عن بعضهما.
 
وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع وأثار الجدل بين المتابعين، ما أعاد إلى الأذهان حادثة صفع الفنان عمرو دياب لمعجب. 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

دياب...

مشاجرة

رمضان

معجبيه!

(فيديو)

LBCI التالي
نوال الزغبي تقرر اللجوء إلى المحاكم وتتوعد... والسبب: "الأكاذيب والتشهير"
رامي عياش يقضي عطلته الصيفية برفقة عائلته... ومقطع فيديو طريف يوثّق الأجواء! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-13

بعد صفعة عمرو دياب.. خالد النبوي في تصرّف "غير لائق" مع معجبين (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-04-20

عمرو دياب يفاجئ صديق عمره محمد فؤاد في حفل زفاف ابنه (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-06-16

"شعوب تتمتع بذاكرة السمكة"... الممثلة كارمن لبّس تعلق على تصرّف عمرو دياب الأخير (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-06-09

بعد تلقيه صفعة من الفنان عمرو دياب... الأخير يتحرك قضائيا والمعجب أمام النيابة العامة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:27

"خلخال" أحمد سعد يضعه في مرمى الانتقادات والجمهور في حالة صدمة! (صور)

LBCI
فنّ
03:55

"لا تخرجوا في الليل"... مغنية فرنسية شهيرة تتعرض لهجوم مرعب: ماذا حصل؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
03:36

نوال الزغبي تقرر اللجوء إلى المحاكم وتتوعد... والسبب: "الأكاذيب والتشهير"

LBCI
فنّ
03:05

رامي عياش يقضي عطلته الصيفية برفقة عائلته... ومقطع فيديو طريف يوثّق الأجواء! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:08

172 إلى 215 مقعداً لليسار و150 إلى 180 لمعسكر ماكرون و115 إلى 155 لليمين المتطرف في النتائج الاولية في انتخابات فرنسا التشريعية

LBCI
فنّ
13:50

"متسبنيش هيقتلني"... هاجمها بسكين: تفاصيل صادمة عن مشاجرة شيرين وحسام حبيب وهذه الصورة الأولى لإصابتها!

LBCI
فنّ
2024-06-25

إبنة أمل بوشوشة تلفت الأنظار... هل تشبه والدها اللبناني؟

LBCI
أخبار دولية
04:19

نائب المستشار الألمانيّ رحّب بفوز اليسار على اليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:37

الآلاف نزلوا الى الساحات للإحتفال بنتائج الإنتخابات الفرنسية وفوز اليسار

LBCI
أخبار دولية
16:18

رئيس وزراء فرنسا يقدم استقالته صباح الاثنين

LBCI
أخبار دولية
15:03

بارديلا: تحالف العار حرم الفرنسيين من سياسة إنعاش

LBCI
أخبار دولية
14:30

ميلانشون: على رئيس الوزراء المغادرة وعلى تحالف اليسار أن يحكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فرنسا تنتخب و العالم يترقب ...

LBCI
أخبار دولية
13:41

عمالة رخيصة وراء حقائب الماركات الفاخرة

LBCI
أخبار دولية
13:36

كلما كثرت إطلالات بايدن الإعلامية .. كلما غرق اكثر

LBCI
رياضة
13:30

نهائي الـ Padel لأولِ بطولةٍ رسمية في لبنان

LBCI
رياضة
13:16

مواجهاتٌ ناريةٌ في نصفِ نهائي بطولةِ اممِ اوروبا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
14:35

على أنغام أغنية ناصيف زيتون... بسام فتوح يكشف كواليس المكياج التجريبي للعروس دانييلا رحمة! (فيديو)

LBCI
فنّ
13:50

"متسبنيش هيقتلني"... هاجمها بسكين: تفاصيل صادمة عن مشاجرة شيرين وحسام حبيب وهذه الصورة الأولى لإصابتها!

LBCI
خبر عاجل
15:36

رئيس وزراء فرنسا: لا غالبية مطلقة في البرلمان وسأقدم استقالتي غدا لرئيس الجمهورية

LBCI
أمن وقضاء
07:49

3 حالات غرق في الدامور وطرابلس والمنصف

LBCI
فنّ
13:23

بعد أن طرقت بابه مرات عدة لن تصدقوا كيف انتهت القصة الطريفة... نانسي عجرم تطلق "من نظرة"! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:37

إعلام تابع لحماس: غارة إسرائيلية على غزة تقتل إيهاب الغصين المسؤول الكبير في الحكومة التي تديرها حماس

LBCI
آخر الأخبار
16:08

جان لوك ميلونشون زعيم حزب فرنسا الأبية: علينا الاعتراف بدولة فلسطين لأنه من بين الوسائل المتاحة لنا للضغط

LBCI
آخر الأخبار
15:32

وفاة النائب والوزير السابق أنور الصباح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More