بعد صفعة عمرو دياب... مشاجرة حادة بين محمد رمضان وأحد معجبيه! (فيديو)

بعد صفعة عمرو دياب... مشاجرة حادة بين محمد رمضان وأحد معجبيه! (فيديو)



وقعت مشاجرة حادة بين النجم المصري محمد رمضان وأحد معجبيه أثناء جولة قام بها الفنان في قرية مراسي في الساحل الشمالي.



وفي التفاصيل، قام الشاب بتسجيل مقطع فيديو مع محمد رمضان أثناء سيره وفاجأه بالقول "محمد رمضان حمضان"، الأمر الذي أغضب الأخير وساهم في نشوب الخلاف.



وفي هذا السياق، طالب محمد رمضان الشاب بحذف المقطع ولكن الأخير رفض الأمر، ما زاد حدّة الخلاف وحاول أخذ الهاتف لحذف الفيديو بنفسه.



وسرعان ما تحولت المشاجرة إلى تضارب وتبادل للصفعات بين محمد رمضان والشاب، والمفاجأة كانت برد الأخير للصفعة حيث قام الأشخاص بإبعادهما عن بعضهما.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع وأثار الجدل بين المتابعين، ما أعاد إلى الأذهان حادثة صفع الفنان عمرو دياب لمعجب.