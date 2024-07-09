حادث فيلم "راست" إلى الواجهة مجدداً...أليك بالدوين في المحكمة للمرة الأولى!

مثل الممثل الأميركي أليك بالدوين أمام محكمة في مكسيكو سيتي يوم الإثنين الفائت قبل محاكمته بتهمة القتل غير المتعمد على خلفية حادث إطلاق نار أثناء تصوير فيلم "راست".وفي التفاصيل، يواجه بالدوين، 66 عاماً، تهمة القتل غير المتعمد وما يصل إلى 18 شهراً خلف القضبان بعد وفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة التي تبدأ اليوم الثلاثاء لمدة عشرة أيام.وكان بالدوين يتدرب في تشرين الأول 2021 على المناورة بالمسدس عندما انفجرت البندقية، ما أدى إلى مقتل هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.وادّعى بالدوين أنه أطلق النار عن طريق الخطأ بعدما وجّه البندقية نحو هاتشينز وسحب المطرقة للخلف عندما أطلقت النار.وحكمت القاضية ماري مارلو سومر بأن دور بالدوين كمنتج مشارك ليس له صلة بالمحاكمة، وقالت: "أنا أواجه صعوبة حقيقية لأنهم يريدون إظهار أنه لم يتبع الإرشادات كمنتج وسمح بحدوث هذه الأشياء".وفي شهر نسيان من هذا العام، أُدينت هانا غوتيريز ريد، صانعة الأسلحة في موقع التصوير، بالقتل غير المتعمد في وفاة هاتشينز وحُكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرًا.واستمعت المحكمة إلى أن بالدوين نفسه جعل موقع التصوير غير آمن من خلال التلويح ببندقيته مثل "عصا التصويب" على الناس.وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي اختبار تفريغ عرضي على البندقية عن طريق ضربها من عدة زوايا بمطرقة من الجلد الخام، ما أدى في النهاية إلى كسر البندقية.ويخطط المدّعون لتقديم أدلة في المحاكمة تظهر أن السلاح الناري "لا يمكن أن يطلق النار من دون الضغط على الزناد" وكان يعمل بشكل صحيح قبل إطلاق النار.كما شوهدت زوجته هيلاريا بجانب ابنتهما كارمن في وقت لاحق أثناء تناول الغداء في مدينة نيويورك.