الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حادث فيلم "راست" إلى الواجهة مجدداً...أليك بالدوين في المحكمة للمرة الأولى!

فنّ
2024-07-09 | 05:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حادث فيلم &quot;راست&quot; إلى الواجهة مجدداً...أليك بالدوين في المحكمة للمرة الأولى!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حادث فيلم "راست" إلى الواجهة مجدداً...أليك بالدوين في المحكمة للمرة الأولى!

حادث فيلم "راست" إلى الواجهة مجدداً...أليك بالدوين في المحكمة للمرة الأولى!

مثل الممثل الأميركي أليك بالدوين أمام محكمة في مكسيكو سيتي يوم الإثنين الفائت قبل محاكمته بتهمة القتل غير المتعمد على خلفية حادث إطلاق نار أثناء تصوير فيلم "راست".

وفي التفاصيل، يواجه بالدوين، 66 عاماً، تهمة القتل غير المتعمد وما يصل إلى 18 شهراً خلف القضبان بعد وفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة التي تبدأ اليوم الثلاثاء لمدة عشرة أيام.

وكان بالدوين يتدرب في تشرين الأول 2021 على المناورة بالمسدس عندما انفجرت البندقية، ما أدى إلى مقتل هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا. 

وادّعى بالدوين أنه أطلق النار عن طريق الخطأ بعدما وجّه البندقية نحو هاتشينز وسحب المطرقة للخلف عندما أطلقت النار.

وحكمت القاضية ماري مارلو سومر بأن دور بالدوين كمنتج مشارك ليس له صلة بالمحاكمة، وقالت: "أنا أواجه صعوبة حقيقية لأنهم يريدون إظهار أنه لم يتبع الإرشادات كمنتج وسمح بحدوث هذه الأشياء".

وفي شهر نسيان من هذا العام، أُدينت هانا غوتيريز ريد، صانعة الأسلحة في موقع التصوير، بالقتل غير المتعمد في وفاة هاتشينز وحُكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرًا. 

واستمعت المحكمة إلى أن بالدوين نفسه جعل موقع التصوير غير آمن من خلال التلويح ببندقيته مثل "عصا التصويب" على الناس.  

وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي اختبار تفريغ عرضي على البندقية عن طريق ضربها من عدة زوايا بمطرقة من الجلد الخام، ما أدى في النهاية إلى كسر البندقية.

ويخطط المدّعون لتقديم أدلة في المحاكمة تظهر أن السلاح الناري "لا يمكن أن يطلق النار من دون الضغط على الزناد" وكان يعمل بشكل صحيح قبل إطلاق النار.

كما شوهدت زوجته هيلاريا بجانب ابنتهما كارمن في وقت لاحق أثناء تناول الغداء في مدينة نيويورك.

المصدر

آخر الأخبار

فنّ

"راست"

الواجهة

مجدداً...أليك

بالدوين

المحكمة

للمرة

الأولى!

LBCI التالي
بعد نجاحها الساحق ومشوارها الفني المميز... العراق يكرّم النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني!
هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-04-23

مهاجمة أليك بالدوين في مقهى بنيويورك: "قل حرروا فلسطين"... وكيف كان ردّ فعل الأخير؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
10:38

"أسوأ زميلة على الإطلاق"... سممت صديقتها بسبب هوسها بابنها: حادثة مروّعة بتفاصيل صادمة!

LBCI
منوعات
10:04

حادث صادم... شرطي "غاضب" يوقف سائق سيارة أجرة بشكل مفاجئ وراكب يوثق اللحظة! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-07-03

طالبان ترحب بـ"روح التعاون" في محادثات الدوحة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:01

بعد نجاحها الساحق ومشوارها الفني المميز... العراق يكرّم النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني!

LBCI
فنّ
05:23

هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)

LBCI
فنّ
04:28

السجن ست سنوات لفنانتين روسيتين... والسبب: مسرحية!

LBCI
فنّ
04:10

قصة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب تابع... والأخيرة تلجأ إلى المحاكم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 8-7-2024

LBCI
صحف اليوم
23:58

"القوات" على موقفها الرافض لطاولة الحوار التي يدعو اليها بري (الأنباء الكويتية)

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-23

رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك: السبيل الوحيد لإعادة المختطفين هو وقف الحرب ونتنياهو رئيس حكومة فاشل ويسبب خرابا استراتيجيا ويجب تغييره بكل السبل

LBCI
فنّ
2024-07-04

صداقة عميقة تجمع إليسا بإيلي صعب بعيداً عن الموضة: هذا ما كشفته "ملكة الإحساس" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:51

جديد "هدهد" حزب الله...

LBCI
أخبار لبنان
06:24

نواب المعارضة يتقدمون بخارطة طريق لانجاز الاستحقاق الرئاسي

LBCI
أخبار لبنان
06:20

مخزومي من دار الفتوى: ماذا تفعل الحكومة غير البيانات والكلام؟

LBCI
أخبار لبنان
04:03

ميقاتي زار المفتي دريان: الطائفة السنيّة أكبر من أن تُختصر!

LBCI
أخبار دولية
15:23

بايدن يخضع لفحص طبي مرتين في الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حظوظ هاريس بالرئاسة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فرنسا بعد الانتخابات... خيارات الحكم والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

غابرييل اتال.. باق رئيسًا لوزراء فرنسا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:22

ناصيف زيتون: انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان صرت صهرو كمان!

LBCI
فنّ
08:56

ابنة عمر دياب تثير الجدل... إطلالة جريئة "لا تتناسب مع المجتمع الشرقي" (صور)

LBCI
فنّ
05:23

هل تذكرون حبيبة ناصيف زيتون في "ستار أكاديمي"؟ لن تصدقوا كيف أصبحت الآن! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
11:50

رسالة من الرئيس الايراني المنتخب لنصر الله... هذا ما جاء فيها

LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
صحة وتغذية
09:13

3 أنواع من الأطعمة تؤدي إلى العمر القصير... تجنبوا تناولها بكثافة!

LBCI
فنّ
15:45

عارضة أزياء عشرينية تتهم كاني ويست بمحاولته خيانة زوجته معها: "طلب مني التسكع وهذا ما حصل"!

LBCI
أمن وقضاء
09:47

القاصر فرح غادرت منزل شقيقها ولم تعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More