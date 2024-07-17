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أديل تصدم جمهورها بقرارها المفاجئ... ما حقيقة إعلانها عن استراحة طويلة؟

فنّ
2024-07-17 | 11:35
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أديل تصدم جمهورها بقرارها المفاجئ... ما حقيقة إعلانها عن استراحة طويلة؟
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أديل تصدم جمهورها بقرارها المفاجئ... ما حقيقة إعلانها عن استراحة طويلة؟

أديل تصدم جمهورها بقرارها المفاجئ... ما حقيقة إعلانها عن استراحة طويلة؟

كشفت المغنية البريطانية أديل أنها تخطط لأخذ استراحة طويلة من الموسيقى بعد سلسلة حفلاتها الحالية، وفق ما نقل موقع "بي بي سي" البريطاني.

وفي التفاصيل، قالت أديل لقناة "ZDF" الألمانية خلال إقامتها في ميونيخ استعدادا لحفلاتها في ألمانيا: "ليس لدي أي خطط للعمل على أغاني جديدة على الإطلاق".

وتصدرت أديل العناوين مؤخراً بعد تصريحاتها الصادمة حول نيتها اعتزال الموسيقى لفترة مؤقتة وطويلة، حيث تخطط أديل للحصول على استراحة طويلة والتراجع عن العمل في الموسيقى بعد اختتام حفلاتها في برنامجها "Weekends With Adele" في لاس فيغاس وأوروبا.
 
 
 

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