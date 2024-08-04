أخبار حول علاقة حب تجمع توم كروز بمغنية تصغره بـ35 سنة... من هي؟

جوان تشين نجمة سينمائية من الصين إلى هوليوود... وتتويج محتمل في الأوسكار

جوان تشين نجمة سينمائية من الصين إلى هوليوود... وتتويج محتمل في الأوسكار

بعد الانتقادات التي طالتها... باميلا الكيك تخرج عن صمتها: "لا أحب الشهرة" (فيديو)