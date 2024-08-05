بن أفليك في "لوك جديد" بعد شائعات الطلاق... لن تصدقوا كيف أصبح شكله! (صور)

كشف النجم بن أفليك عن تحول صادم في "أزمة منتصف العمر" خلال ظهوره في لوس أنجلوس نهاية الأسبوع، وسط مشاكله الزوجية مع جينيفر لوبيز.

ورصدت الكاميرات الممثل الأميركي في إطلالة غريبة، حيث تخلّص من اللحية وقصّ شعره كما ارتدى سترة من الجلد على طريقة الدراجين الناريين.

ولم تتم مشاهدة "جيه لو"، البالغة من العمر 55 عامًا، وبن، البالغ من العمر 51 عامًا، معًا منذ شهرين. وكشفت مصادر لموقع "ديلي ميل" البريطاني أن الزوجين قد أعدا وثائق الطلاق لتقديمها في وقت لاحق.