سيلينا غوميز تصبح إحدى أصغر الميليارديرات في أميركا… كم بلغ حجم ثروتها؟

سيلينا غوميز تصبح إحدى أصغر الميليارديرات في أميركا… كم بلغ حجم ثروتها؟

أصبحت سيلينا غوميز في سن الـ32 واحدة من أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة الأميركية، حيث بلغت ثروتها حوالي المليار و300 مليون دولار، وفق تقرير أعدته مجلة