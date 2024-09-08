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سيلينا غوميز تصبح إحدى أصغر الميليارديرات في أميركا… كم بلغ حجم ثروتها؟
فنّ
2024-09-08 | 13:00
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سيلينا غوميز تصبح إحدى أصغر الميليارديرات في أميركا… كم بلغ حجم ثروتها؟
سيلينا غوميز تصبح إحدى أصغر الميليارديرات في أميركا… كم بلغ حجم ثروتها؟
أصبحت سيلينا غوميز في سن الـ32 واحدة من أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة الأميركية، حيث بلغت ثروتها حوالي المليار و300 مليون دولار، وفق تقرير أعدته مجلة
"
بلومبرغ
".
وفي التفاصيل ذكرت المجلة أن ثروة سيلينا غوميز نمت بشكل أساسي من خلال شركتها الخاصة لمستحضرات التجميل التي أسستها منذ 5 سنوات.
وساهم انخراط سيلينا غوميز بعدد من الأعمال التجارية في تضخم ثروتها.
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الميليارديرات
أميركا…
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