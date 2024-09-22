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تجديد الثقة للمخرج مسعد فودة رئيسًا لاتحاد الفنانين العرب بالتزكية والمخرج د. عمر الجاسر أميناً عام للاتحاد
فنّ
2024-09-22 | 12:14
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تجديد الثقة للمخرج مسعد فودة رئيسًا لاتحاد الفنانين العرب بالتزكية والمخرج د. عمر الجاسر أميناً عام للاتحاد
جدد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين العرب الثقة في المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، رئيسًا للاتحاد لدورة جديدة، وذلك في اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد على هامش الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب بمدينة الغردقة، مساء السبت 21 أيلول 2024، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي الممثلين لدولهم.
وتم خلال الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتين ونصف مناقشة جدول الأعمال متضمنًا عرض للقوائم المالية من عام 2020 وحتى 2024، ونوقشت عدة اقتراحات تهدف إلى دعم الدول الأعضاء للاتحاد خلال الدورة القادمة. وثمن الجميع الدور الذي قام به رئيس الاتحاد مسعد فودة خلال السنوات الماضية وبخاصة فيما يتعلق بالوقوف جنبًا إلى جنب مع القضية الفلسطينية ودعم أهالينا في غزة، وكذلك الفنانين السودانيين.
وأكد الجميع على أنه أصبح من الضروري تفعيل دور الاتحاد كجامعة للفن العربي لا يقل دورها عن ما تقوم به مؤسسات عربية وعالمية في خدمة الإنسان والفنان.
وفي الاجتماع تم انتخاب الفنان عمر عبد العزيز أمينًا عامًا للصندوق، والدكتور عمر الجاسر أمينًا عامًا، والاستقرار على أسماء وعدد المستشارين للاتحاد.
وقال المخرج مسعد فودة عقب انتهاء أعمال المكتب التنفيذي وحصوله على تزكية من جميع أعضاء المكتب بأنه يتقدم بالشكر للجميع على حضورهم من مختلف الدول العربية وهو ما يؤكد حرصهم على أن يستمر دور الاتحاد في مهمته ورسالته التي أنشئ من أجلها، حيث مر أكثر من أربع سنوات حالت فيها ظروف الكورونا، والأزمات التي تعرضت لها المنطقة العربية دون أن يتم اللقاء الجماعي.
وما حدث على هامش فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب يعد حدثًا مهمًا يعزز دور الاتحاد كجامعة عربية فنية وأنه يجب أن يسعى الجميع إلى استمرار هذا الدور.
وكان اتحاد الفنانين العرب قد تأسس في شهر تشرين الثاني من عام 1986، وعقدت جمعيته العمومية اجتماعها التأسيسي الأول في شهر كانون الأول من عام 1986 بالقاهرة.
يتكون الاتحاد من النقابات والروابط والاتحادات النوعية والجمعيات والتجمعات الخاصة بالفنانين العرب المشتغلين في السينما والمسرح والموسيقى والغناء والإذاعة المسموعة (الراديو) والإذاعة المرئية (التلفزيون) والفنون الشعبية وفنون الباليه، ويجوز أن ينضم للاتحاد الفنانون الذين يمارسون فنون أخرى.
آخر الأخبار
فنّ
تجديد الثقة
المخرج
مسعد فودة
رئيس اتحاد الفنانين العرب
التزكية
المخرج
عمر الجاسر
أمين عام
الاتحاد.
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