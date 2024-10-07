"ستحمينا وتخلصنا من كل هذا الظلام"... دانييلا رحمة: علينا أن نصلي لأمنا مريم العذراء

نشرت الممثلة دانييلا رحمة في خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام صورة لللسيدة مريم العذراء في مزار سيدة لبنان – حريصا.وأرفقت دانييلا رحمة الصورة بالجملة التالية: "علينا جميعا أن نصلي لأمنا مريم العذراء لانها ستحمينا وتخلصنا من كل هذا الظلام".