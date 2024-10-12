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"خسرت شغل بأميركا وما فرقت معي"... نيقولا معوض في تصريح ناري: أنا جنوبي 100% وكل الناس بتعرف!
فنّ
2024-10-12 | 14:35
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"خسرت شغل بأميركا وما فرقت معي"... نيقولا معوض في تصريح ناري: أنا جنوبي 100% وكل الناس بتعرف!
نشر الممثل نيقولا معوض في خاصية القصص القصيرة في حسابه عبر موقع انستغرام التالي: " صرلي سنة من 7 أكتوبر ما عم بحكي غير عن غزة... خسرت شغل بأميركا وناس وما فرقت معي ولا 1% بصراحة... أنا ابن الجنوب بيي وامي من الجنوب يعني جنوبي 100% وكل الناس بتعرف".
وتابع نيقولا معوض: "ولائي للبنان... بدي لبنان... لبنان اللبناني، مش لبنان الصهيوني ولا لبنان الإيراني... مثل ما الصهيوني عدوي، النظام الايراني القمعي يلي قتل مهسا الأميني ومئات وآلاف المناضلين والناشطين الايرانيين ويلي مانع صحابي الممثلين الايرانيين يدخلوا إيران أصلا بس لأنن حرّين وفنانين وعم بنادوا بالعدل بظل نظام قمعي ورجعي بيسوى صرماية، كمان عدوي."
وختم نيقولا معوض: "وبيطلعلك كم واحد "لبناني" جاهل بخونك بس لأنو هوي تبعي معاق مغسول دماغو ومفكر حالو لبناني."
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