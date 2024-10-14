"بعلبك والهرمل والبقاع عم يدمروا"... جورج خباز يجدد الصرخة: العالم تحت الردم

"بعلبك والهرمل والبقاع عم يدمروا"... جورج خباز يجدد الصرخة: العالم تحت الردم



الفنان المبدع جورج خباز مستمر في التعبير عن تضامنه مع وطنه لبنان وسط الدمار والقصف الذي تتعرض له مناطقه نتيجة العدوان الإسرائيلي.



وشارك جورج خباز عبر خاصية الستوري على منصة إنستغرام صورة لقلعة بعلبك حيث تضمنت الأخيرة رسالة جاء فيها: "بعلبك، الهرمل والبقاع عم يدمروا! العالم تحت الردم!".



وأضاف جورج خباز: "عمموها، أهل بعلبك، الهرمل والبقاع بحاجة: آليات لرفع الأنقاض، دم من كل الفئات ومساعدات".