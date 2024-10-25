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مع ازدياد خطورة الوضع في لبنان... آية طيبا ترفع الصوت عاليًا
فنّ
2024-10-25 | 08:27
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مع ازدياد خطورة الوضع في لبنان... آية طيبا ترفع الصوت عاليًا
مع ازدياد خطورة الوضع في لبنان... آية طيبا ترفع الصوت عاليًا
شاركت الممثلة اللبنانية آية طيبا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس غضبها واستياءها مما يحصل من عدوان اسرائيلي على لبنان.
وفي التفاصيل، نشرت آية طيبا عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام مقطع فيديو للشهيد الرائد محمد فرحات عندما تصدى للجنود الاسرائيليين أثناء محاولتهم تثبيت السياج الشائك في خراج بلدة عيتا الشعب.
كما شاركت آية طيبا جملة متداولة جاء فيها: "مع المقاومة ولو عادت إلى مراحلها الأولى، معها ولو كانت الحجار سلاحها الأوحد".
كذلك، نشرت آية طيبا مقطع فيديو لاستهداف العدو الاسرائيلي الصحفيين في هجوم على مبنى كانوا يقيمون فيه في حاصبيا، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 3 منهم.
وعلّقت آية طيبا على الفيديو برسالة باللغة الانكليزية مفادها: "كنا نظهر للعالم كيفية استهداف اسرائيل الصحفيين عمداً في غزة؛ واليوم يحدث الأمر نفسه لنا".
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