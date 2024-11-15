"أفتقد لبنان"... جوي سلامة: متى سينتهي هذا؟

"أفتقد لبنان"... جوي سلامة: متى سينتهي هذا؟

أعربت الممثلة اللبنانية جوي سلامة عن حزنها وغضبها من التطورات التي تحصل في لبنان حالياً جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مناطق عدة عبر حسابها على انستغرام.



ونشرت جوي صورة بخلفية سوداء عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وكتبت: "متى سينتهي هذا؟ أفتقد لبنان، وأفتقد الحياة التي كنا نعيشها. كانت السنوات الماضية صعبة جداً، وهذه الحرب تزيد الألم. نحن جميعاً منهكون. أدعو الله أن يعم السلام قريباً وأن يشفي قلوب شعبي بعد كل هذا الألم. مهما ابتعدنا يبقى الألم في قلوبنا".