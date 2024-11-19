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"لبنان خلص ونحنا خلصنا"... ليليان نمري: نحنا مش مناح ما بقى تسألونا
فنّ
2024-11-19 | 06:10
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"لبنان خلص ونحنا خلصنا"... ليليان نمري: نحنا مش مناح ما بقى تسألونا
"لبنان خلص ونحنا خلصنا"... ليليان نمري: نحنا مش مناح ما بقى تسألونا
أعربت الممثلة اللبنانية ليليان نمري عن حزنها وغضبها من الأحداث التي تحصل حالياً في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي الذي ما زال يستهدف مناطق عدة، عبر حسابها على انستغرام.
ونشرت نمري صورة بخلفية سوداء عبر خاصية القصص المصورة وكتبت: "يوم عن يوم عم نتأكد انو عايشين على ما يدبر الله، لبنان خلص ونحنا خلصنا وحكاية بريق الزيت ما رح تخلص، منك العوض وعليك العوض يا الله عا كل دقيقة راحت من عمرنا وعا كل شهيد من اي طائفة ومنطقة كان من الـ75 لليوم وعا كل خسارة جسدية انسانية ومادية وفكرية ونفسية عشناها وبكيناها وكل حلم ضاع وعا كل كذبة صدقناها وعا كل فرصة خسرناها وعا كل شب ودعناه وعا اهالينا اللي راحوا وخايفين علينا وعا كل غلطة غلطناها بحق حالنا وصدقنا انو بكرا أحلا وعا كل لحظة نسينا فيا انو الله بسماه بس هوي اللي رح يخلصنا".
وتابعت: "نحنا ضعاف وعاطفيين ونضاف ومنوثق عالعمياني واللي عم نعيشوا ما حدا بيشعر فيه الا اللي بس مرق فيه نحنا نضاف بس كذابين أكبر كذابين لمن يسألونا كيفكن ونقلن نحنا مناح ولك نحنا مش مناح ما بقى تسألونا".
فنّ
ونحنا
خلصنا"...
ليليان
نمري:
تسألونا
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