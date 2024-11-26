إليسا: الضحية الوحيدة هي الشعب

إليسا: الضحية الوحيدة هي الشعب



شاركت ملكة الإحساس إليسا في حسابها عبر منصة إكس منشورا، عبّرت من خلاله عن غضبها مما يحصل في لبنان.



وكتبت إليسا: "استهداف مراكز و مواقع ومخازن القرض الحسن يعني حكماً خسارة هذه الاموال وهي ضربة قاضية للحزب في اللحظات الاخيرة، بزعل أن الناس خسروا اموالهم وبيوتن ولا إمكانية متل ما عم نشوف من استعادة الاموال".



وأضافت إليسا: "ضربات عسكرية ومالية وأمنية كبيرة تعرضلها الحزب بهل الحرب، بس الضحية الوحيدة هي الشعب الذي خسر كل شيء".