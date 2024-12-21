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من نال جائزة "أفضل ممثل لبناني في دور مساند" في موريكس دور 2024؟
فنّ
2024-12-21 | 17:53
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من نال جائزة "أفضل ممثل لبناني في دور مساند" في موريكس دور 2024؟
من نال جائزة "أفضل ممثل لبناني في دور مساند" في موريكس دور 2024؟ (صورة)
فاز الممثل اللبناني إيلي متري بجائزة "أفضل ممثل لبناني في دور مساند" في حفل الموريكس دور، عن دوره في مسلسلات "ع أمل"، "عرابة بيروت" و"الخائن".
وحقق الممثل إيلي متري حضوراً بارزا في "ع أمل"، حيث أدّى شخصية "يونس" التي أثّرت في نفوس المشاهدين خصوصا أثناء مواجهة الصراعات العائلية دفاعا عن الحب.
وتخرّج إيلي متري من أكاديمية الفنون الجميلة عام 2003 كما بدأ بتقديم البرامج عام 2004، حيث حقق انتشارا واسعا في لبنان والعالم العربي بعد مشاركته في فيلم فلافل عام 2006.
ويُذكر أن إيلي متري شارك في أعمال عدة بين التلفزيون المسرح والسينما بما في ذلك "درجة درجة"، "أرزة"، "أرض الوهم"، "الخائن"، "براندو الشرق"، "البريئة"، "العودة"، "دانتيل" وغيرها.
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