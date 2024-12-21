أي ممثلة عربية مصرية حصدت جائزة التميز خلال حفل الموريكس دور 2024؟

فازت الممثلة المصرية مي عمر بجائزة التميز عن دورها في مسلسل نعمة الأفوكادو خلال حفل الموريكس دور.ووُلدت مي عمر عام 1988 والتحقت بكلية الإعلام في الجامعة الأميركية، وأحبّت التمثيل منذ أيام الدراسة ولكن والديها رفضا الفكرة في البداية خوفًا عليها.وبدأت مي عمر التمثيل من خلال أدوار على مسرح الجامعة وقررت حينها إخفاء الفكرة عن محيطها.والجدير ذكره أن مي عمر اختبرت تجربتي الإنتاج والإخراج ولكنها فضّلت التمثيل، وقدّمت العديد من الأدوار في أعمال عدة نذكر منها: "آخر ديك في مصر"، "تصبح على خير"، "تحت تهديد السلاح"، "كلام على ورق"، "حالة عشق"، ريح المدام" وغيرها.