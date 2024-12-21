"تكريم خاص لسفيرة السلام"... من نصيب أي ممثلة قديرة؟ (صورة)

"تكريم خاص لسفيرة السلام"... من نصيب أي ممثلة قديرة؟ (صورة)

قدّم حفل الموريكس دور هذا العام "تكريمًا خاصًا لسفيرة السلام" للممثلة المصرية إلهام شاهين.



وُلدت إلهام شاهين عام 1961 ودرست التمثيل في معهد الفنون المسرحية، حيث تألقت في عروض مسرحية كـ"حورية من المريخ"، "قنبلة الموسم"، "المتحذلقات"، "المصيدة"، "بستان الوهم" وغيرها.

وتألّقت إلهام شاهين في عالم السينما عند مشاركتها في فيلم " أمهات في المنفى" عام 1981، لتتوالى بعدها الأدوار والأعمال الناجحة كـ"العار"، "لا تسأليني من أنا"، "العبقري خمسة"، "موت سميرة"، "الهلفوت"، "رحلة عذاب"، "وقال البحر"، "أخو البنات"، "الشيطان والحب" و"دوامة الحب" وغيرها.

والجدير ذكره أنه تم اختيار إلهام شاهين كسفيرة للنوايا الحسنة للمنظمة "الدولية للسلم والرعاية والإغاثة" عام 2014.