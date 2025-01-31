بعد تعرضها لوعكة صحية على المسرح... باتي سميث تلغي حفلة في البرازيل

أعلنت المغنية والشاعرة الأميركية باتي سميث، إلغاء حفلة كان من المقرر أن تحييها الخميس في مدينة ساو باولو البرازيلية، بعد شعورها بوعكة صحية على المسرح.



وباتي سميث التي تُعتبر عرابة موسيقى الروك البانك، "تتعافى بشكل جيد، لكنّ قال الأطباء إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتكون في حال أفضل"، بحسب ما ذكر بيان موقّع من المغنية البالغة 78 عاما ومن الفرقة الفرنسية الألمانية "ساوندووك كوليكتيف" التي تقوم سميث بجولة معها في أميركا اللاتينية.



وعبر انستغرام، أوضح مسرح "كولتورا أرتيستيكا" حيث كانت المغنية تحيي حفلة قبل إصابتها بوعكة صحية، أنّها "عانت من صداع قوي خلال الأيام الأخيرة ومن دوار على المسرح".



وذكرت تقارير إعلامية برازيلية أنّ باتي سميث أغمي عليها على المسرح الأربعاء خلال أحد العروض، وبعدما تلقت العلاج المناسب عادت على كرسي متحرك لتؤدي أغنيتيها "وينغ" و"بيكوز ذي نايت" ثم تقدّمت باعتذار من الجمهور وغادرت.



وقالت المغنية في منشور عبر انستغرام "لقد أصبت بدوار ما بعد الصداع وحادث بسيط" وأكدت أن هذه الحادثة "لا تستحق اهتماما كبيرا"، مضيفة "صدقوني، أنا بخير"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".