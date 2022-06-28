حليقتا الرأس... جيجي وبيلا حديد بلوكٍ غريبٍ خلال عرض أزياء مارك جاكوبس (صور)

عادت تصاميم دار أزياء مارك جاكوبس العالمية إلى منصة العرض ليل الاثنين، لتقديم مجموعة خريف 2022 داخل مكتبة نيويورك العامة.
وقبل بداية العرض، ظهرت كلّ من الشقيقتين، جيجي وبيلا حديد، خلف الكواليس حليقتا الرأس، ما تسبب بذعر المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدت بيلا، 25 عاما، شبه حليقة الرأس والحواجب، أثناء سيرها على منصة العرض، مرتديةً فستاناً أبيض اللّون. أما بالنسبة لشقيقتها جيجي، 27 عاما، فقامت بمطابقتها مع تصفيفة الشعر نفسها، وارتدت اللونين الأبيض والبيج كاشفةً عن بطنها على المنصة.
وشوهدت الشقيقتان في وقتٍ لاحق خلال العرض بمظهرٍ جديد، حيث ارتدت جيجي سترة وردية ضخمة وتنورة رمادية وحذاء أبيض مرتفع للغاية، بينما تألقت بيلا على المدرج بفستان أسود من الفينيل مع قفازات بيضاء طويلة.