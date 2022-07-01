دار المصمم اللبناني جورج حبيقة تعيّن ابنه جاد مديراً ابداعياً مشاركاً فيها

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أعلنت دار مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة عن تعيين ابنه جاد حبيقة (26 سنة) رسمياً كمدير إبداعي مشارك في الدار، وذلك بمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيسها.وقالت العلامة التجارية في بيانٍ صحافي: "بمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيس الدار، نتشرّف بتعيين جاد حبيقة رسمياً كمدير إبداعي مشارك."وأردفت:" شارك جاد في العملية الإبداعية للدار منذ العام 2019، بدءًا من مجموعة Birds of Paradise لخريف وشتاء 2019-2020. وسيعمل جاد ووالده جنبًا إلى جنب، ويتقاسمان مسؤوليات المجموعات واستراتيجيات العمل على حدٍ سواء."وقد علق جاد قائلاً :" إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة ، للمساهمة في تطوير دار أزياء مليئة بالأحلام والإبداع."وأضاف:"رؤيتي لدار جورج حبيقة لا تقتصر على ابتكار أزياء جميلة وعصرية فحسب بل لتكون مصدر إلهام للعديد من الفنانين والمصممين الشباب الذين يملكون الشغف لهذا العالم."