موضة
01 تموز 2022 - 09:51
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دار المصمم اللبناني جورج حبيقة تعيّن ابنه جاد مديراً ابداعياً مشاركاً فيها

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دار المصمم اللبناني جورج حبيقة تعيّن ابنه جاد مديراً ابداعياً مشاركاً فيها
Lebanon News
أعلنت دار مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة عن تعيين ابنه جاد حبيقة (26 سنة) رسمياً كمدير إبداعي مشارك في الدار، وذلك بمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيسها.

وقالت العلامة التجارية في بيانٍ صحافي: "بمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيس الدار، نتشرّف بتعيين جاد حبيقة رسمياً كمدير إبداعي مشارك."

وأردفت:" شارك جاد في العملية الإبداعية للدار منذ العام 2019، بدءًا من مجموعة Birds of Paradise  لخريف وشتاء 2019-2020. وسيعمل جاد ووالده جنبًا إلى جنب، ويتقاسمان مسؤوليات المجموعات واستراتيجيات العمل على حدٍ سواء."
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وقد علق جاد قائلاً :" إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من هذه الرحلة ، للمساهمة في تطوير دار أزياء مليئة بالأحلام والإبداع."

وأضاف:"رؤيتي لدار جورج حبيقة لا تقتصر على ابتكار أزياء جميلة وعصرية فحسب بل لتكون مصدر إلهام للعديد من الفنانين والمصممين الشباب الذين يملكون الشغف لهذا العالم."
 
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