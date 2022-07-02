دار كلوي الفرنسية تتعاون مع ماركة حقائب لبنانية

أعلنت دار كلوي للأزياء الفاخرة تعاونها المميّز مع ماركةٍ لبنانيةٍ تُعنى بتصميم الحقائب الفاخرة "Sarah’s Bag".أسّست سارة بيضون دار Sarah’s Bag في العام 2000 وهي مبادرة من أجل تمكين المرأة، إذا ساعدت الدار لغاية اليوم أكثر من 200 امرأة من خلال تمارين وشهادات تُمهّد الطريق أمام نساءٍ للانخراط في المجتمع من جديد.وقالت سارة بيضون في بيان الإعلان عن التعاون إنّ الدارين تتشاركان "تقدير الحرف، الاهتمام بالممارسات التي تُساعد المجتمع وتمكين المرأة وتطويرها على المدى الطويل".وفي التعاون، أعادت دار كلوي تصميم حقيبتها الأيقونية "Woody nano" بالكروشيه هذا الموسم على يدّ سيداتٍ لبنانياتٍ.