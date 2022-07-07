إيلي صعب يُبهر العالم من جديد... ويُطلق مجموعته الجديدة للنساء والرجال! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور مجموعة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الجاهزة لخريف وشتاء 2022- 2023.

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LBCI News Lebanon

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، ليل الأربعاء، بصور مجموعة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الجاهزة لخريف وشتاء 2022- 2023 خلال أسبوع الموضة في باريس، حيث فجّر مفاجأةً سارة لمتابعيه تتمثل بخط أزياء جديد للرجال.

وفي التفاصيل، فقد اقتحمت مجموعة من العارضين منصة أزياء إيلي صعب، مرتدين عباءات ضخمة تعج بالريش وزخارف خرزية متلألئة، ما أضاف وميضاً إضافياً وطاقة جديدة إلى تشكيلة المصمم اللبناني التي تمحورت حول الشفق وأسماها "The Beginning Of Twighlight".

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أما بالنسبة للنساء، فعرض المصمم العالمي فساتين شفافة ومجهزة بالدانتيل والخرز المتلألئ، مع فساتين ضخمة تتضمن الكثير من ريش النعام لتكثيف منطقة الأكتاف.

وفي مقابلة بعد العرض، قال إيلي صعب: "يريد الأشخاص الذين يأتون إلينا من أجل هذا النوع من الأسلوب أن يكونوا مبهرين".

وأضاف "لدينا طلب كبير من العملاء لتصميم مثل هذه الأزياء، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نعرضها على منصة العرض."