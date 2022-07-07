بطريقة مبتكرة... بالنسياغا تعرض مجموعتها وتستعين بنخبة من النجمات على منصة العرض! (فيديو)

عرضت دار بالنسياغا للأزياء مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2022- 2023 مستعينةً بنخبة من النجمات العالميات، ما أدى إلى ذهول المستخدمين على مواقع التواصل.

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LBCI News Lebanon

عرضت دار بالنسياغا للأزياء مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2022- 2023 خلال أسبوع الموضة في باريس، بطريقة غير متوقعة، مستعينةً بنخبة من النجمات العالميات، ما أدى إلى ذهول المستخدمين على مواقع التواصل.

وفي التفاصيل، فقد أطلّت كلّ من النجمات، نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، الممثلة نيكول كيدمان، المغنية ديوا ليبا والعارضتين ناعومي كامبل وبيلا حديد، على منصة الأزياء، لاستعراض تشكيلة الأزياء الراقية "ST 51".

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وتميزت تصاميم بالنسياغا بالقماشة السوداء الملتصقة بالجسم، والكورسيه الأنثوي والقصات غير المتجانسة تتضمن تنانير "درامية القصة" وأميرية الطابع.

كما استعانت الدار بألوان حيوية ومنها الأخضر والأحمر والزهري، استعرضت منها كلّ من الفنانة ديوا ليبا والعارضة العالمية بيلا حديد.