بمشاركة فيكتوريا بيكهام... أسبوع الموضة ينطلق في باريس (فيديو)

انطلق أسبوع الموضة في باريس الاثنين، مع عرض لأحد تلامذة المصمم الشهير جان بول غوتييه، فيما ترقب المتابعون أول مشاركة للبريطانية فيكتوريا بيكهام في هذا الحدث الفرنسي.

ويركز اليوم الأول من الحدث على المصممين الشباب، مع عرض افتتاحي للملابس النسائية لتشكيلة ربيع وصيف 2023 ضمن مجموعة المصمم فيكتور وينسانتو، وهو راقص سابق تدرب على يد غوتييه قبل إطلاق علامته التجارية في عام 2020.

وقال وينسانتو لوكالة فرانس برس إن مجموعته هي "إعلان حب" من أبناء جيله، مستوحى من زملائه المصممين الشباب.

وعلى غرار مصممين كثيرين من أبناء جيله، يركز وينسانتو على الاستدامة، إذ إن كل تصميماته تقريباً مصنوعة من فائض المخزون من العلامات التجارية الأخرى، وأيضا على مبدأ عدم الإقصاء.

وستباع المجموعة الرقمية على شكل "ان اف تي" في عالم الميتافيرس الافتراضي الموازي.

ويشمل البرنامج الرسمي لأسبوع الموضة الفرنسي عروضاً لأكثر من مئة علامة تجارية.

وقد عادت الماركات كلها تقريباً إلى تقديم عروض حضورية، بعدما تحولت إلى العروض الافتراضية خلال جائحة كوفيد-19، بينها ديور وشانيل وبالنسياغا وستيلا ماكارتني وإيسي مياكي.

لكن الأنظار كلها شاخصة نحو فيكتوريا بيكهام، التي ستظهر لأول مرة في أسبوع الموضة في باريس بعد أن شاركت سابقا في أسبوعي الموضة في نيويورك ولندن.

وواجهت علامة بيكهام التجارية صعوبة في تحقيق أرباح، رغم تقويمات إيجابية حصدتها منذ انطلاقها في تصميم الأزياء عام 2008. كما تأمل في الحصول على زخم قوي بفعل المشاركة في أسبوع الموضة الباريسي بعد إعادة هيكلة عملها أخيراً.

