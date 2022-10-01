مجموعة جورج حبيقة لربيع وصيف 2023 في باريس... مُستوحاة من طائر الفلامينغو (فيديو)

كشفت دار جورج حبيقة الّتي يتشارك مهامها الإدارية الإبداعية المصمم العالمي جورج حبيقة ونجله جاد حبيقة، عن مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2023 ضمن أسبوع الموضة الباريسي للأزياء الجاهزة.

وحملت المجموعة عنوان "Flamingo Club"، وقد استوحي تفاصيلها من أناقة وجمال طائر الفلامينغو الجميل.

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وبالتالي، فقد جمعت تصاميم حبيقة بين حقبات مختلفة، تقنيات وخامات فاخرة، ومزجت بين الأسلوب العصري الشبابي وأناقة الخياطة الراقية.

وقُدمت مجموعة فلامينغو ضمن لوحة فنية مليئة بالألوان المنعشة والحيوية تبثّ روح الفرح والأمل.

واكتملت الإطلالات بأكسسوارات مُلفتة تتمثل بقبعات الـ"Visor" الّتي أتت على شكل أسطوانات مفرّغة ومزخرفة، مع قفازات وجوارب التول المطرّزة بمونوغرام "جورج حبيقة".